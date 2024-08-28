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Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk etti. İsviçre'deki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçta da rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Peki, Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk eden Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Dursun Özbek istifa edecek mi?

DURSUN ÖZBEK İSTİFA EDECEK Mİ?

TV8,5'a değerlendirmelerde bulunan Evren Turhan, Galatasaray yönetiminin zor durumda kaldığını söyledi. Turhan "Galatasaray yönetiminde bir takım sıkıntılar vardı. İlerleyen zamanlarda bazı yöneticiler istifa edebilirler. Bazı şeyler halının altına süpürüldü ama olumsuz sonuçlarda ortaya çıkacak artık. Bu ortamı yönetim hazırladı, hoca dayanabildiği kadar dayandı. Zaman geçtikçe çember daralacak ve istifa kararları alınabilir, hiç şaşırmam. Belki kongreye de gidebilirler." dedi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu, bugün saat 18.00'de 'Acil' koduyla RAMS Park'ta olağanüstü toplantı kararı aldı.

ALİ YÜCE, İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

Haberde, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce'nin resmiyette olmasa da istifa dilekçesini başkana ve divan kuruluna sundu. Ali Yüce'nin 18.00'de yapılacak toplantıda istifasını sözlü olarak da dile getireceği belirtildi.

3 YÖNETİCİ DAHA İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR

Ayrıca Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin daha istifa etmeyi düşündüğü ve bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından istifaların resmiyet kazanabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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