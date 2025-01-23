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Dursun Özbek hastalığı ne? Dursun Özbek hasta mı?

Dursun Özbek hastalığı ne? Dursun Özbek hasta mı?
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün geçtiğimiz günlerde yapılan olağan divan kurulu toplantısına katılım sağlayamamıştı. Peki, Dursun Özbek hastalığı ne? Dursun Özbek hasta mı?

Kısa süre önce bağırsak daralması yüzünden ameliyat edilen Dursun Özbek, doktorunun 'stres hastalığınızı tetikliyor' sözleri üzerine Galatasaray başkanlığını bırakmayı düşünüyor. Dursun Özbek hastalığı ne? Dursun Özbek hasta mı?

DURSUN ÖZBEK HASTALIĞI NE?

HT Spor'un haberine göre, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'te bağırsak daralması teşhis edildi. Özbek'in hastalığının tedavisi için ameliyat edildiği belirtildi.

Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği bildirildi. Ameliyat sonrası bakımına başlanan Özbek'in durumunun takip edildiği kaydedildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de dün yaptığı açıklamada "Başkanımız hasta yatağında Galatasaray ile ilgileniyor. Tüm başkanlarımız kıymetli ama yakın zamanda göreceksiniz ki Dursun Özbek büyük öz veriyle bu işi çok başka bir yere taşıdı. Galatasaray Adası, iki önemli sosyal tesisimizden biri. Başkanımız, burayı 32 günde hizmete açmıştı. Her sene üstüne koya koya devam ediyoruz. Teras alanı genişletildi. Restoran tamamen yenilendi. 1957'den beri altyapı aynı kalmış. Bunların hepsi elden geçiyor." demişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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