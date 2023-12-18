Üye Girişi
Haberler

Dursun Özbek hasta mı? Dursun Özbek sağlık durum ne?

Güncelleme:
Abone Ol

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Dursun Özbek hasta mı? Dursun Özbek sağlık durum ne? (edited)

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, akut pankreatit şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Özbek'in durumu çekilecek tomografi sonrası netlik kazanacak.

DURSUN ÖZBEK HASTA MI?

Özbek'in durumu çekilecek tomografi sonrası daha netlik kazanacak. Öte yandan Galatasaray'ın bugünkü yönetim kurulu toplantısı da başka bir tarihe ertelendi.

AKUT PANKREATİT NEDİR?

Akut pankreatit akut olarak, yani aniden oluşan bir pankreas iltihabıdır. Bu pankreas hücrelerinin hasar görmesine ve bu da geçici olarak bir işlev bozukluğuna neden olur. Akut pankreatit gelişimine bağlı olarak hayatı tehdit edebilir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Dursun Özbek 3.Sayfa Gündem Sağlık Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title