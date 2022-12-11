Dünya Kupası'nda bu akşam oynanan maçlarına ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final turunu tamamlayan 4 takım yarı finalde mücadele edecek. Arama motorlarında ise Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ne? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası yarı final maçları kimin? soruları aratılıyor.

Çeyrek final turunun tamamlanması ardından Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bu akşam oynanan Fas- Portekiz ve İngiltere- Fransa maçlarının ardından yarı finalde oynanacak olan maçlar belli oldu. Peki, Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri ne? Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası yarı final maçları kimin? İşte detaylar...

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ!

Dünya Kupası'nda yarı finalde Hırvatistan ile Arjantin ilk maçını oynarken Fas ile Fransa mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Hırvatistan- Arjantin maçı 13 Aralık'ta 22.00'da oynanırken, Fas- Fransa maçı 14 Aralık günü 22.00'da oynanacak.