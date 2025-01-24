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Dolar ne kadar, kaç lira? Bugün (24 Ocak) Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, kaç lira? Bugün (24 Ocak) Dolar ne kadar oldu?
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Doların güncel değeri ve döviz kuru 24 Ocak'ta merak konusu oldu. Doların ne kadar olduğu ve doların yükseleceği mi soruları gündemde yer alıyor. 24 Ocak'ta dolar kaç TL oldu, 1 dolar kaç lira oldu? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 24 Ocak'ta dolar kaç TL oldu, 1 dolar kaç lira oldu? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 24 Ocak dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 24 Ocak dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 24 Ocak dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,6949 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,7049 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 24 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 37,3448 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,3518 TL olmuştur.

Dolar ne kadar, kaç lira? Bugün (24 Ocak) Dolar ne kadar oldu?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 24 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0452 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,2660 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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