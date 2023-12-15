Dolar kaç TL sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Güncel dolar kuru merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar? Güncel dolar kuru! Dolar kaç TL? İşte detaylar...

Dolar ne kadar? Güncel dolar kuru! Dolar kaç TL?

Doların güncel değeri hakkında bilgi almak isteyenler için, döviz kurlarını takip etmek önemlidir. Doların bugünkü değeri, ekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Arama motorlarında dolar kuru sorgulatılıyor. Peki, Dolar ne kadar? Güncel dolar kuru! Dolar kaç TL? Detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR?

Dün, yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,98'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 29,05'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,86'dan, sterlin/TL ise 37,06'dan satılıyor. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 101,9 seviyesinde bulunuyor.