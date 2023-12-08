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DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru!

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1 dolar kaç TL ve dolar ne kadar oldu soruları gündemde yer alıyor. Döviz kurlarındaki güncel durum ve doların TL karşısındaki değeri merak ediliyor. Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğunu öğrenmek için haberler.com'u takip edebilirsiniz. Peki, Dolar ne kadar? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru!

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Aralık 2023 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Aralık 2023 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 28,91'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 11.30 itibarıyla 28,93'ten işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,24'ten satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise 36,46'dan satılıyor.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLENMİYOR

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerine karşın dünya genelindeki ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizliklerden dolayı yatırımcıların temkinli davrandığını belirtti. Dün ABD'de açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. ADP özel sektör istihdamı verisine göre, kasımda çalışanların yıllık ücreti yüzde 5,6 arttı. Eylül 2021'den bu yana en düşük yükselişini kaydeden söz konusu ücret artışı, ekimde yüzde 5,7 olmuştu.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin ardından dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verileri de iş gücü piyasasındaki soğumayı destekleyici nitelikte geldi. ABD Merkez Bankasının ( Fed ) iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini ifade eden analistler, ABD'de çalışanların ücret artış hızındaki yavaşlamanın dikkat çekici olduğunu söyledi.

Analistler, para piyasalarında, Fed'in yüzde 70 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin fiyatlandığını anımsatarak gelecek iki toplantıda bankanın faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

ERKAN, BANKACILARLA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektöründeki son durumu değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile dün bir araya geldi. TBB'den yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, hem yurt içi yerleşiklerin tasarruf aracı tercihlerindeki hem de yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki eğilime değinerek, TL'ye geçişin hedeflere uygun şekilde devam ettiğini belirtti.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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