Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 22 Kasım Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,5483 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,5555 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 22 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 35,9908 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,0080 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 22 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 42,9813 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,1967 TL olmuştur.