Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 22 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2462 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2505 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro alış fiyatı 37,1059 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,1195 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,3080 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5301 TL olmuştur.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ