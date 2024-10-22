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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 22 Ekim döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 22 Ekim Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2462 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2505 TL oldu.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

EURO KAÇ TL OLDU?

Euro alış fiyatı 37,1059 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,1195 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,3080 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5301 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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