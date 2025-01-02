Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL'de son durum nedir ve 2 Ocak döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2 Ocak 2025 itibarıyla Euro, dolar ve sterlin güne yükselişle başladı. Doların alış fiyatı 35,3739 TL seviyesinde işlem görürken, Euro'nun alış fiyatı 36,6555 TL olarak kaydedildi. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?
Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 2 Ocak Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar güncel alış fiyatı 35,3739 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,3839 TL oldu.
EURO KAÇ TL OLDU?
Bugün 2 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,6555 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,6860 TL olmuştur.
STERLİN NE KADAR?
Bugün 2 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 44,1901 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,4116 TL olmuştur.