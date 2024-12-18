Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 18 Aralık Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 35,0066 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,0106 TL oldu.

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 18 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,7852 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,8165 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 18 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,3435 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,5658 TL olmuştur.