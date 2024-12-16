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Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL'de son durum nedir ve 16 Aralık döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Dolar ne kadar?

Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 16 Aralık Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar güncel alış fiyatı 34,9601 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,9662 TL oldu.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

EURO KAÇ TL OLDU?

Bugün 16 Aralık 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,7722 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,7851 TL olmuştur.

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 16 Aralık 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,1428 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,3641 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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