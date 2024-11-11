Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL'de son durum nedir ve 11 Kasım döviz kuru fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar, Euro ve diğer döviz kurlarıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için; 1 dolar/euro kaç TL, dolar/euro ne kadar gibi soruların cevaplarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Peki, Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?
Dolar yükseliyor ve Euro ne kadar oldu soruları gündeme gelirken serbest piyasada döviz açılış fiyatları araştırılıyor. 1 dolar ne kadar oldu ve Euro/TL kuru gündeme geliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 11 Kasım Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar?
DOLAR KAÇ TL?
1 Dolar güncel alış fiyatı 34,3569 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,3817 TL oldu.
EURO KAÇ TL OLDU?
Bugün 11 Kasım 2024 güncel Euro alış fiyatı 36,8320 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,8841 TL olmuştur.
STERLİN NE KADAR?
Bugün 11 Kasım 2024 güncel Sterlin alış fiyatı 44,2577 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,4795 TL olmuştur.
Sıcak Gelişme:
Bakan Tunç'tan Mehmet Ali Erbil'in de gözaltına alındığı operasyonla ilgili ilk açıklama: Kuvvetli bir suç şüphesi varsa gereği yapılır.