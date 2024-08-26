DOLAR, EURO, ALTIN FİYATLARI (CANLI) | Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

Dolar yükseliyor mu ve Euro ne kadar oldu araştırılırken altın fiyatları merak ediliyor. Dolar, Euro, Altın fiyatları (canlı) takip etmek isteyenler döviz kuru ne kadar olduğunu araştırılıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 34,02 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, Euro ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 34,0210'dan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 38,0930'dan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 44,9150'den satılıyor.