Spor gündemine dair çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Devrim Zengi hakkında araştırmalar yapılıyor. Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi!

DEVRİM ZENGİ KİMDİR?

Ünlü gazeteci Devrim Zengi, uzun yıllardır Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının muhabirliğini yürütmüştür Ayrıca, Beyaz Futbol ve Derin Futbol'ın Youtube kanallarında zaman zaman program sunmaktadır. Bir süredir Youtube kanalında da yorumculuk yapıyor.