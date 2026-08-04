Haberler

Deutsche Bank'tan altın için iyimser tahmin: Yüzde 15 yükseliş bekleniyor!

Deutsche Bank'tan altın için iyimser tahmin: Yüzde 15 yükseliş bekleniyor!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deutsche Bank, altındaki güçlü yükseliş trendinin henüz sona ermediğini belirterek yıl sonu için ons başına 4 bin 700 dolarlık adil değer öngörüsünde bulundu. Banka, son dönemde yaşanan düzeltmenin de büyük ölçüde tamamlandığını değerlendiriyor.

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketliliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Deutsche Bank, değerli metaldeki yükselişin henüz sona ermediği görüşünde.

Banka tarafından hazırlanan analizde, altının Ağustos 2024'te başlayan "patlayıcı" yükseliş dönemini sürdürdüğü belirtildi. Deutsche Bank'ın modelleri, altının yıl sonunda ons başına yaklaşık 4 bin 700 dolar seviyesinde adil değere ulaşabileceğine işaret ediyor. Bu beklenti, bankanın dördüncü çeyrek için daha önce açıkladığı 4 bin 600 dolarlık tahminin de üzerinde bulunuyor.

Altın için pozitif beklenti

Bankacılık devi, piyasadaki son düzeltmenin büyük ölçüde tamamlandığını ve altının yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyelerinde dip oluşturmuş olabileceğini düşünüyor. Analize göre merkez bankalarının altın talebinin devam etmesi ve küresel makroekonomik koşullar, değerli metalin uzun vadeli görünümünü desteklemeye devam ediyor. Deutsche Bank, bu unsurların etkisiyle altındaki genel görünümün uzun vadede pozitif kalmayı sürdürdüğünü değerlendiriyor.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
Haberler.com
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak kararda! 2 isim değişebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın çeteler bu kez ne için haraç kesmiş

Böylesini daha önce hiç duymadınız: Bakın haracı ne için kesmişler
Marketin tuvaletinde 1,4 milyon lira buldu! Kardeşinin ameliyatı için biriktirmiş

Marketin tuvaletinde buldu, içinden çıkan para dudak uçuklattı
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Kepçe ile ezeceğim

Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz

Özel, Yeni Parti'nin yol haritasını paylaştı: O sistemi terk ediyoruz
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor