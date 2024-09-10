Deniz Undav kimdir? Deniz Undav Türk mü, Kürt mü, Alan mı? Deniz Undav kaç yaşında, mevkisi ne?

Deniz Undav19 Temmuz 1996'da Almanya'da doğdu. Aslen Şanlıurfalı olan Undav, Santrfor mevkiinde görev almaktadır.Deniz Undav kimdir? Deniz Undav Türk mü, Kürt mü, Alan mı? Deniz Undav kaç yaşında, mevkisi ne?

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Doğum: 19 Temmuz 1996 (28 yıl yaşında), Varel, Almanya

Şu andaki takımları: VfB Stuttgart (#26 / Forvet), Almanya Millî Futbol Takımı (#26 / Forvet)

Boy: 1,79 m

Deniz Undav (d. 19 Temmuz 1996, Varel), Kürt asıllı Alman profesyonel futbolcu. Santrfor mevkiinde görev almaktadır. Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir.