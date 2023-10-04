A Spor'da önce muhabirlik yapan ünlü spiker olarak bilinmekte olan Demet Gedik kimdir? Merak ediliyor ve hayatı ve biyografisi de araştırılıyor. Peki, Demet Gedik kimdir? Demet Gedik kaç yaşında, İnstagram hesabı ne? Demet Gedik hayatı ve biyografisi!

Demet Gedik kimdir? Sorusu, sunuculuğu ile dikkat çekmekte olan Demet Gedik hakkındaki detayları merak etmekte olan kişiler tarafından araştırılmakta. 2022 yılında 'Gün Ortası' programının sunuculuğu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran isim, daha öncesinde A Spor'da önce muhabirlik de yapmıştı. Peki, Demet Gedik kimdir? Demet Gedik kaç yaşında, İnstagram hesabı ne? Demet Gedik hayatı ve biyografisi!

DEMET GEDİK KİMDİR?

Demet Gedik, 22 Ekim 1994 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Aslen Erzincanlıdır.

İlkokul ve ortaokul eğitimini Kadıköy'de tamamladı, ardından liseyi Kemal Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudu. Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

Eğitimini tamamladıktan sonra, spikerlik kariyeri için hazırlık yapmak amacıyla Dialog Anlatım ve İletişim Merkezi'nde diksiyon ve sunuculuk eğitimi aldı. Daha sonra ABD'de Kingsborough Community College'de İngilizce dil eğitimi aldı ve New York Üniversitesi'nde röportaj konusunda dersler aldı. Son olarak, Kadir Has Üniversitesi'nin Spor Çalışma Merkezi'nde Spor İletişimi eğitim programını tamamladı.

Kariyerine adım attığı yıllarda, 2016 yılında Turque Diplomatique dergisinde staj yaparak deneyim kazandı. 2021 yılı Aralık ayında A Spor'da çalışmaya başladı ve televizyon kariyerine adım attı. A Spor'da bazen maç önü yayınlarında, bazen de muhabir olarak ekranlarda yer aldı. 2022 yılı Mayıs ayından itibaren ise gündüz kuşağında yayınlanan 'Gün Ortası' programında sunuculuk yapmaya başladı.