Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Davinson Sanchez'i transfer etmek için harekete geçti. Peki, Davinson Sanchez Galatasaray'a mı geliyor? Davinson Sanchez Galatasaray'a gelecek mi?

Davinson Sanchez Galatasaray'a mı geliyor? Davinson Sanchez Galatasaray'a gelecek mi? merak ediliyor. Tottenham Hotspur forması giyen Davinson Sanchez için Galatasaray devrede. Merak edilenler arasında ise Davinson Sanchez Galatasaray'a mı geliyor? Davinson Sanchez Galatasaray'a gelecek mi? soruları yer aldı.

DAVİNSON SANCHEZ GALATASARAY' MI GELİYOR?

Galatasaray'ın Davinson Sanchez teklifini futbolcunun menajeri Fernando Villarreal doğruladı. Villarreal yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru." ifadelerini kullandı.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fernando Villarreal yaptığı açıklamada, "Galatasaray ihtimali güzel bir ihtimal. Çıkan haberler doğru." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON KARNESİ

27 yaşındaki stoper geçen sezon Tottenham formasıyla 27 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremezken 1 sarı kart gördü.