Üye Girişi
Haberler

Daron Acemoğlu Ermeni mi, Türk mü?

Daron Acemoğlu Ermeni mi, Türk mü?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Türk-Amerikalı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Alan Robinson, kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği alanındaki çalışmaları dolayısla 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. Peki, Daron Acemoğlu Ermeni mi, Türk mü?

Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson, kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediğine dair çalışmalarından dolayı 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. Peki, Daron Acemoğlu Ermeni mi, Türk mü?

DARON ACEMOĞLU ERMENİ Mİ, TÜRK MÜ?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı.

London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını aldı. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Daron Acemoğlu Soğuk Haber Ekonomi Eğitim

Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

 Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok

 Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı

Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı
Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı

Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya İsrail maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İtalya İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılmaz Tunç istifa etti mi, istifa edecek mi? Belçika Fransa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belçika Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet öldü mü, yaşıyor mu? Ali Yerlikaya istifa etti mi, Ali Yerlikaya istifa edecek mi? İzlanda Türkiye maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İzlanda Türkiye maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı değişti mi? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak? TV8 canlı izle! (İZLANDA-TÜRKİYE) TV8 HD kesintisiz reklamsız donmadan canlı izleme linki Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı değişti mi? Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak? Kasım Gülpınar kimdir? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.