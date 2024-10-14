Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson, kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediğine dair çalışmalarından dolayı 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü. Peki, Daron Acemoğlu Ermeni mi, Türk mü?

DARON ACEMOĞLU ERMENİ Mİ, TÜRK MÜ?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı.

London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı. Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını aldı. Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.