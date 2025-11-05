Haberler

Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine servet değerinde yüzük

Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine servet değerinde yüzük
Güncelleme:
Portekizli futbol yıldızı Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e taktığı 1,5 milyon sterlinlik nişan yüzüğüyle dünya gündemine oturdu. Ronaldo'nun seçtiği yüzük, dünyanın önde gelen mücevher markalarından biri tarafından özel olarak tasarlandı ve el işçiliğiyle hazırlandı. Rodriguez, Ronaldo'nun evlenme teklifini kabul ettiğini ve yüzüğün değil, Ronaldo'nun sözlerinin onu etkilediğini belirtti.

  • Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e 1,5 milyon sterlin değerinde bir nişan yüzüğü taktı.
  • Ronaldo, Georgina Rodriguez ile Ağustos ayında nişanlandı.
  • Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra düğün yapmayı planladığını belirtti.

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile olan ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz ağustos ayında nişanlandıkları Georgina'ya nasıl evlenme teklif ettiğini ilk kez detaylarıyla anlattı.

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e evlenme teklif ederken taktığı 1,5 milyon sterlinlik (yaklaşık 62 milyon TL) yüzükle dünya gündemine oturdu.

1.5 MİLYON STERLİNLİK AŞK SİMGESİ

Ronaldo'nun seçtiği nişan yüzüğü, dünyanın önde gelen mücevher markalarından özel olarak tasarlandı. Pırlanta taşlarla süslenen ve el işçiliğiyle hazırlanan yüzüğün değeri 1,5 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor. Mücevher uzmanlarına göre bu yüzük, futbolcular arasında şimdiye kadar alınan en pahalı nişan yüzüklerinden biri.

"SÖZLERİ BENİ ETKİLEDİ"

Georgina Rodriguez ise yüzüğün büyüklüğünden çok Ronaldo'nun sözlerinden etkilendi. Portekizli yıldız, ünlü gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda o özel anı şöyle anlattı:

"Bir arkadaşım bana yüzüğü verdi. Tam o sırada çocuklar içeri girdi ve 'Baba, yüzüğü anneye vereceksin!' dediler. O an planlamamıştım ama içimden geldi ve yüzüğü verdim. Georgina yüzüğe değil, bana baktı ve sadece 'Dürüst müsün?' dedi. 'Evet, seninle evlenmek istiyorum' dedim. Gözlerim doldu"

"ÇOK ROMANTİK DEĞİLİM"

Ronaldo, o ana dair duygularını, "Ben çok romantik biri değilim ama kendime göre bir romantikliğim var. Her hafta çiçek alan biri değilim ama doğru anı hissettiğimde içimden geleni yaparım. Georgina, hayatımın kadını" ifadeleriyle anlattı. Ronaldo, evlilik tarihine dair de, "Dünya Kupası'ndan sonra düğün yapmayı planlıyorum. Umarım kupayla birlikte olur" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
