Güney Afrikalı ünlü rapçi Costa Titch, Johannesburg'da düzenlenen bir müzik festivalinde, konser sırasında fenalaştı. Sevenlerini endişelendiren isim hakkında Costa Titch öldü mü, neden öldü? Costa Titch kimdir, kaç yaşında? aramaları yapılıyor.

Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen Ultra Müzik Festivali'nde sahne alan Costa Titch, konser sırasında iki kere baygınlık geçirdikten sonra fenalaştı. Peki, Costa Titch öldü mü, neden öldü? Costa Titch kimdir, kaç yaşında?

COSTA TİTCH ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Güney Afrikalı ünlü rapçi Costa Titch, Johannesburg'da düzenlenen bir müzik festivalinde, konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. 28 yaşındaki rapçinin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Costa Titch'in ailesinden yapılan açıklamada, "Onun vefatını kabul etmek zorunda olduğumuzu derin bir acıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde orada bulunan herkese minnettarız" denildi. 28 yaşındaki sanatçının ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Costa Titch'in sahne aldığı festival 'Ultra South Africa' da genç rapçi için "Heyecan verici bir ses, yetenekli bir rapçi, dansçı, şarkıcı ve söz yazarıydı" açıklamasını yaptı. Gerçek ismi Constantinos Tsobanoglou olan genç sanatçı, başta Güney Afrika olmak üzere kıta çapında ünlü bir müzisyendi.