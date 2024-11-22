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Çorluspor 1947 teknik direktörü kimdir?

Çorluspor 1947 teknik direktörü kimdir?
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Çorluspor'un teknik direktörünün kim olduğu merak ediliyor. TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Peki, Çorluspor 1947 teknik direktörü kimdir? İşte detaylar!

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Birçok kişi Çorluspor'un teknik direktörünün kim olduğunu merak ediyor. Yaşanan bu olay sonrası 2. Lig takımını çalıştıran teknik direktörün kim olduğu merak ediliyor. Peki, Çorluspor teknik direktörü kimdir? Detaylar haberimizde...

ÇORLUSPOR 1947 TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'dır. Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Çorluspor 1947 teknik direktörü kimdir?

ERSİN AKA KİMDİR?

Ersin Aka TFF 3. Lig takımlarından Çorluspor 1947'nin teknik direktörlüğü görevini yürütüyordu. TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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