Çiporta tarifi! Masterchef Çiporta nasıl yapılır? Çiporta yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Çiporta hangi yöreye ait?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Çiporta tarifi oldu. Peki en güzel Çiporta yemek tarifi nasıldır? Çiporta yemeği nasıl yapılır? Çiporta için gerekli malzemeler nelerdir? Çiporta tarifi! Çiporta nedir, ne demek? Masterchef Çiporta nasıl yapılır? Çiporta hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Çiporta hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

ÇİPORTA NEDİR, NE DEMEK? ÇİPORTA YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Çiporta yemeği Ege bölgesine ait bir yemektir.

ÇİPORTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 tutam yaban pırasası

1 tutam taze soğan

1 tutam sirken otu

1 adet girit kabağı

2 adet taze patates

1 adet kuru soğan

1 tutam semiz otu

1 tutam dere otu

1 tutam maydanoz

1 tutam arap saçı

1 tutam ebegümeci

1 tutam gelincik

1 tutam kaz ayağı

1 tutam radika

3 adet sivri biber

6 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı

ÇİPORTA NASIL YAPILIR?

Çiporta yemeği için birer tutam dere otu, maydanoz, semiz otu, arap saçı, gelincik, ebegümeci, kaz ayağı, yaban pırasası, radika, sirken otu ve taze soğan ayıklanıp doğranır. Ardından yeşillikler harmanlanıp patatesler soyulur. Akabinde ayıklanan otlar yıkanıp suda bekletilmektedir. Sonrasında soğan büyükçe doğranır ve zeytinyağında kavrulur. Üstüne bir yemek kaşığı salça koyulur. Sonrasında suda bekletilmiş olan yeşillikler, girit kabağı, sivri biberler, patatesler eklenip pişirilmeye başlanır. Sonrasında doğranmış olan domatesler bu yeşilliklerin üstüne dökülmektedir. Ardından tuz katılır. Afiyet olsun...