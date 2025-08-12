Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı! 11 Ağustos kazandıran numaralar neler?

Güncelleme:
Çılgın Sayısal Loto 11 Ağustos 2025 çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen haftanın ikinci çekilişinde şans oyunu tutkunları "MP Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabını arıyor.

Çılgın Sayısal Loto 11 Ağustos 2025 sonuçları açıklandı mı? MP Çılgın Sayısal Loto 11 Ağustos çekilişi, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı ise merak konusu oldu. Şansını deneyenler, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilirken, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı dikkat çekti.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kazandıran Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı.

SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR NELER?

11 Ağustos 2025 Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları:

19-31-41-52-70-71-JOKER:23-SÜPERSTAR:87

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Oynadığınız kuponun kazandırıp kazandırmadığını öğrenmek için Milli Piyango Online sorgulama ekranı üzerinden çekiliş tarihini seçerek kolayca kontrol yapabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
