CHP Kırklareli Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Kırklareli Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Kırklareli Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Kırklareli'te merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Kırklareli Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Kırklareli Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Kırklareli Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu.

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU KİMDİR?

Mehmet Siyam Kesimoğlu, 7 Mart 1960'ta Kırklareli Vize'de, Nevzat ve Melahat Kesimoğlu ailesinin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. Mesleği idarecilik olan Kesimoğlu;1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Turizm Bakanlığı'nda İrfan Gürpınar'ın Bakan Müşaviri olarak görev yaptı. Özel sektörde genel koordinatör (CEO) olarak görev yapan Kesimoğlu, Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vakfı 2. Başkanı, Kırklareli Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak görev üstlendi.

MEHMET SİYAM KESİMOĞLU

22. Dönemde Kırklareli Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye-Estonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan seçimde yeniden Kırklareli Milletvekili olan Kesimoğlu, 1 Şubat 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkanlık ettiği MYK toplantısında, Kırklareli Belediye Başkanı Adayı olması yönünde teklif aldı. Parti meclisinin de bu teklifi onamasının ardından Kesimoğlu, 30 Mart'ta yapılan seçimde Kırklareli Belediye Başkanı oldu.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

6 büyükşehirde adaylar belirlendi. Adana'da Zeydan Karalar, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Hatay'da Lütfü Savaş, Tekirdağ'da Candan Yüceer ve Mersin'de Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayları olarak açıklandı. Ayrıca, 15 ildeki diğer adaylar şu şekilde belirlendi: Artvin'de Fuat Köse, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Çankırı'da Fuat Köse, Giresun'da Fuat Köse, Kırklareli'nde Mehmet Siyam Kesimoğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tunceli'de Ali Mustafa Çelik, Uşak'ta Özkan Yalım, Kilis'te Hakan Bilecen, Niğde'de Hulisi Özen, Osmaniye'de Serkan Karayiğit, Sinop'ta Mehmet Gürbüz, Yalova'da Mehmet Gürel, Yozgat'ta Özkan Şengül ve Zonguldak'ta Tahsin Erdem.