ChatGPT çöktü mü? SON DAKİKA! 26 Haziran ChatGPT'ye neden girilmiyor?

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CHATGPT'YE NEDEN GİRİLMİYOR?

OpenAI'nin resmi durum sayfasında, ChatGPT hizmetinde artan hata oranları ve gecikmeler yaşandığı belirtiliyor. Şirket, bu sorunları araştırdığını ve çözüm üzerinde çalıştığını duyurdu. Ancak, şu ana kadar sorunun kaynağı veya ne zaman tamamen çözüleceği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Erişim sorunları, kullanıcıların platforma giriş yapamaması veya yanıt alamaması şeklinde kendini gösteriyor. Bu tür teknik aksaklıklar, zaman zaman sunucu yoğunluğu, bakım çalışmaları veya teknik arızalardan kaynaklanabiliyor. Kullanıcıların, OpenAI'nin resmi duyurularını ve durum güncellemelerini takip etmeleri önerilir.

26 HAZİRAN 2025 CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT6 Mayıs2025 tarihinde çöktü mü sorusu sıkça araştırılıyor. Kullanıcı raporları OpenAI şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor.