Çeyrek altın ne kadar, yükseldi mi? 14 Ocak gram altın fiyatı kaç TL oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 14 Ocak güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 14 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.045,3 TL, satış 3.045,6 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.865,3 TL, satış 4.987,0 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.255,8 TL, satış 20.561,9 TL.