Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 23 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu?

23 Ocak Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Merkez Bankası beklenti ve anketlere paralel olarak politika faizini 2,5 puan indirilerek yüzde 45'e çekti. Karar sonrası ilk rakamlar ortaya çıktı. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.155,49 / Satış3.155,82

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.140,00 / Satış5.175,00

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yarım altın fiyatları: Alış10.281,00/ Satış10.351,00

Tam altın fiyatları: Alış20.196,10 / Satış20.592,24

Ata altın fiyatları: Alış20.831,96/ Satış21.355,08

Cumhuriyet altını fiyatları: Alış20.500,00 / Satış 20.617,00