1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

Cenk Tosun hangi takıma gidecek? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cenk Tosun hangi takıma transfer olacak? Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan tecrübeli golcü, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan milli futbolcunun Japonya Ligi ekibi Urawa Red Diamonds'a transfer olacağı iddia edildi. Peki, Cenk Tosun hangi takıma gidecek?

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu mu? Fenerbahçe ve Urawa Red Diamonds arasındaki transfer görüşmeleri sürüyor. Birçok kişi Cenk Tosun'un hangi takıma transfer olduğunu merak ediyor. İşte, Cenk Tosun'un transfer süreciyle ilgili detaylar…

CENK TOSUN HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, takımdan ayrılıyor. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Tosun'un yeni adresi Japon ekibi Urawa Red Diamonds oldu. Fenerbahçe ve Urawa Red Diamonds arasında anlaşma sağlandığı ve Cenk Tosun'un da şartları kabul ettiği belirtildi. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Cenk Tosun hangi takıma gidecek? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İşte Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki yeni işi
img

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
img

Çocuğunu okuldan almadı, ekipler evde korkunç manzarayla karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.