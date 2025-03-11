Cenk Tosun hangi takıma gidecek? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu mu? Fenerbahçe ve Urawa Red Diamonds arasındaki transfer görüşmeleri sürüyor. Birçok kişi Cenk Tosun'un hangi takıma transfer olduğunu merak ediyor. İşte, Cenk Tosun'un transfer süreciyle ilgili detaylar…

CENK TOSUN HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun, takımdan ayrılıyor. Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin gerisinde kalan Tosun'un yeni adresi Japon ekibi Urawa Red Diamonds oldu. Fenerbahçe ve Urawa Red Diamonds arasında anlaşma sağlandığı ve Cenk Tosun'un da şartları kabul ettiği belirtildi. Transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.