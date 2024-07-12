Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gitti?
Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun'u renklerine bağladı. Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gitti?
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı. Cenk Tosun Fenerbahçe'ye mi gitti?
CENK TOSUN FENERBAHÇE'YE Mİ GİTTİ?
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken kısa süre içerisinde anlaşmaya da vardı. Cenk'in cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
2 YILLIK ANLAŞMA
Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.