Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı nereli, kaç yaşında, hangi takımlı?

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Peki, Cem Gölbaşı kimdir nerelidir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?

CEM GÖLBAŞI KİMDİR?

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı, taraftar grubunun düzenlediği organizasyonlara öncelik etmesiyle tanınıyor.

Fenerbahçe camiasında sık sık futbolcularla da bir araya gelen Cem Gölbaşı, tribünlerdeki coşkunun artması için de taraftarlara destek veren isimler arasında yer alıyor.

CEM GÖLBAŞI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Zanlıların gözaltına alınma gerekçeleri, 'gasp', 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' olarak gösterildi.