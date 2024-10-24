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Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Oleksii Derevinskyi yönetecek. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak.

Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Oleksii Derevinskyi yönetecek. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak.

CELJE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Temsil ettiği yer: Celje, Slovenya

Ligler : PrvaLiga, Pokal Nogometne zveze Slovenije

Arena/Stadyum: Z'dezele Stadium

Teknik direktörler : Damir Krznar, Agron Šalja

Kuruluş tarihi: 28 Aralık 1919

NK Celje, Slovenya'nın en üst düzey futbol ligi olan PrvaLiga'da yer alan bir futbol kulübü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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