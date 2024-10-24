Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Celje takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Celje hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Oleksii Derevinskyi yönetecek. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Celje Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 19.45'te başlayacak.
Müsabakayı Ukrayna Futbol Federasyonundan hakem Oleksii Derevinskyi yönetecek. Derevinskyi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Viktor Matyash ve Viktor Nyzhnyk yapacak.
CELJE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Temsil ettiği yer: Celje, Slovenya
Ligler : PrvaLiga, Pokal Nogometne zveze Slovenije
Arena/Stadyum: Z'dezele Stadium
Teknik direktörler : Damir Krznar, Agron Šalja
Kuruluş tarihi: 28 Aralık 1919
NK Celje, Slovenya'nın en üst düzey futbol ligi olan PrvaLiga'da yer alan bir futbol kulübü.