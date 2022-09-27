CANLI İZLE | Filenin Sultanları - Güney Kore maçı izle! Filenin Sultanları maçı izle! Türkiye voleybol maçı canlı izle!

Türkiye - Güney Kore maçı canlı izle! FIVB Dünya Şampiyonası mücadelesinde Güney Kore ile karşı karşıya gelecek Filenin sultanları, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Güney Kore ve Hırvatistan'a karşı mücadele edecek. FIVB Dünya Şampiyonası, Türkiye - Güney Kore arasındaki maç ile kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye - Güney Kore