CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu?
Dolar ve Euro ne kadar olduğu merak edilirken canlı döviz kuru vatandaşlar tarafından araştırıyor. Döviz kurlarındaki son durum merak konusu oldu. Dolar yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 33,5650'den tamamladı. Peki, bugün 1 dola ne kadar?
Canlı döviz kuru ve altın fiyatları hafta başından itibaren sık sık araştırılıyor. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından "1 dolar ne kadar?" sorusu merak ediliyor. Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir...
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 33,5620'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Euro/TL yüzde 0,15 artışla 36,6560'dan işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,10 yükselişle 42,8635'ten satılıyor.
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