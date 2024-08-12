CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu?

Canlı döviz kuru ve altın fiyatları hafta başından itibaren sık sık araştırılıyor. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından "1 dolar ne kadar?" sorusu merak ediliyor. Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Detaylar haberimizdedir...

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 33,5620'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro/TL yüzde 0,15 artışla 36,6560'dan işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,10 yükselişle 42,8635'ten satılıyor.

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