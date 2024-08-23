CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Ağustos dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2024? sorularına yanıt aranıyor. 23 Ağustos dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Bugün 23 Ağustos 2024 tarihinde güncel ABD Doları kuru 34,0011 Türk lirası olarak belirlendi.

EURO KAÇ TL?

Bugün 23 Ağustos 2024 tarihinde güncel Euro kuru 37,6750 Türk lirası olarak belirlendi.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 23 Ağustos 2024 tarihinde güncel İngiliz Sterlini kuru 44,6919 Türk lirası olarak belirlendi.

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