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CANLI ALTIN KURU | Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

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12 Temmuz tarihindeki altın fiyatları merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar olduğu sorgulanıyor. Bugünkü altın fiyatlarına dair detaylar haberimizde yer alıyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar oldu? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorularının yanıtları araştırılıyor.

12 Temmuz Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2.548,98 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4.115,23 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 8.230,45 TL'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 16.435,50 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 17.092,52 TL'den satılıyor.

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