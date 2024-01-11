CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 11 Ocak güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 11 Ocak Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1961 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,17 düşüşle 1948 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.