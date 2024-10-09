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CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu?
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Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar olduğu sorgulanıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar ve altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Altın fiyatları beklentilerin fiyatlanması nedeniyle düşüş eğilimine girdi. Tarihi zirveden uzaklaşmaya başlayan altın Fed'in faiz kararına odaklandı. Peki, 9 Ekim Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

9 Ekim Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Küresel piyasalarda altın güç kaybına uğradı. Fed'in faiz indirimiyle birlikte güçlenen ve tarihi yüksek seviyelere çıkan altın beklentilerin fiyatlanması nedeniyle zayıflamaya başladı. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın güne 2887 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2868 lira, en yüksek de 2891 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2882 liradan alıcı buluyor. Gram altının tarihi zirvesi 2949 liraydı.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu?

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın 3002 liradan alınırken 3048 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.607,2 TL, satış 4.722,3 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.214,5 TL, satış 9.444,9 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet Altını, alış 20.164,0 TL, satış 20.468,7 TL.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Altını Soğuk Haber Yarım Altın Kapalıçaşı Tam Altın Ekonomi Finans Fed

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