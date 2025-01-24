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CANLI ALTIN FİYATLARI 24 OCAK | Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 OCAK | Çeyrek altın, gram altın ne kadar?
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Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar olduğu sorgulanıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar ve altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Peki, 24 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

24 Ocak Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.182,5 TL, satış 3.183,4 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 5.085,0 TL, satış 5.212,1 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 10.173,6 TL, satış 10.428,0 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 OCAK | Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.844,2 TL, satış 21.159,2 TL.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,6949 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,7049 TL oldu.

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 OCAK | Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

EURO NE KADAR?

Bugün 24 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 37,3448 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,3518 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 24 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 44,0452 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 44,2660 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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