CANLI ALTIN FİYATLARI | 16 Nisan Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 2.479,3 den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4.073,7 den satılıyor.

PARA PİYASALARININ GÜNDEMİ

Cuma günü İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğuna dair haber akışı, emtia piyasalarında oynaklığı artırırken altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, hafta sonu Orta Doğu'da artan gerilimin etkileriyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını ifade ederek söz konusu gelişmelerin ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.