Çalışan emeklilere 5 bin lira yattı mı? 5000 TL hesaplara yatmaya başlıyor!

Çalışan emeklilere 5 bin lira yattı mı? Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün Meclis'te kabul edildi. Peki, Çalışan emeklilere 5 bin lira yattı mı, ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN LİRA YATTI MI?

Ekonomi ağırlıklı torba kanunun dün Meclis'ten geçmesinin ardından çalışan emekliler muradına eriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 bin liralık ikramiyelerin yarın hesaplara yatırılacağını söyledi.

"CUMA GÜNÜ HESAPLARA YATIRILACAK"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir seferliğe mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak çalışan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Tepkilerin ardından çalışan emekliler de kapsama alınarak torba kanuna eklenmişti. Yasanın dün Meclis'ten geçmesinin ardından paraların yarın hesaplara yatırılacağı belirtildi.