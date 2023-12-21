21 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ç. Rizespor - Pendikspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ç. Rizespor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Ç. Rizespor - Pendikspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Ç.Rizespor- Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ç.Rizespor- Pendikspor maçı ne zaman?

Ç.RİZESPOR - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor ile Pendikspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 21 Aralık Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak. Maçı Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.