Ç.Rizespor Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir?

Ç. Rizespor Başakşehir maçı hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ç.Rizespor Başakşehir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor? İşte Ç.Rizespor Başakşehir maçı yayın bilgisi haberimizde!

Ç.RİZESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ç.Rizespor Başakşehir maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Ç.Rizespor Başakşehir maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Ç.Rizespor Başakşehir maçını şifresiz izleyebilecekler.

Ç.RİZESPOR BAŞAKŞEHİRMAÇI SAAT KAÇTA?

Ç.Rizespor Başakşehir maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Ç.RİZESPOR BAŞAKŞEHİRİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Ç.Rizespor Başakşehir maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 20.00'de açıklanması bekleniyor.

Ç.RİZESPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ç.Rizespor Başakşehir maçı, Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.