BUSKİ Bursa su kesintisi: 21 Mart 2022 Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Mart Pazartesi günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Mart Pazartesi su kesintisi saatleri...

21 MART BURSA SU KESİNTİLERİ

Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamidiye Mahallesi, Yalintas Caddesi, Güven Sokak, Sehit Fedai Çakir Sokak ile civarinda 04.03.2022-04.04.2022 tarihleri arasinda, 10:00-18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 04/03/2022 10:00 ~ 04/04/2022 18:00

Kesim Zamanı:04/04/2022 10:00

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Durum: Kesildi

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Orhaneli Ilcesi, Merkez Mahallelerde 08/03/2022 - 31/03/2022 tarihleri arasinda, 10:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur

Plan.Tar: 08/03/2022 10:00 ~ 31/03/2022 18:00

Kesim Zamanı:07/03/2022 10:00

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