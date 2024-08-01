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Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak?

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Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? Buse Naz Çakıroğlu'nun merakla beklenen maçının tarihi ve saati hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Buse Naz Çakıroğlu'nun maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, detaylar haberimizde.

Buse Naz Çakıroğlu'nun Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki maçı 1 Ağustos'ta Türkiye saati ile 16:46'da gerçekleşecek. Bu maç, ön elemelerde son 16 turuna denk geliyor ve büyük bir heyecanla bekleniyor. Kadınlar Sinek Sıklet kategorisinde mücadele edecek olan Çakıroğlu, Meksika'dan Fatima Herrera ile karşılaşacak. Peki, Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU MAÇI NE ZAMAN?

Kadınlar Sinek Sıklet kategorisinde mücadele edecek olan Çakıroğlu, Meksika'dan Fatima Herrera ile bugün karşılaşacak. Bu maç, ön elemelerde son 16 turuna denk geliyor ve büyük bir heyecanla bekleniyor.

Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak?

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Buse Naz Çakıroğlu 26 Mayıs 1996 yılında Trabzon'da doğmuştur. Türk boksördür. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda sinek sıklette gümüş madalya kazanmıştır.

1996 yılında Trabzon'da doğdu. Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakalarında altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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