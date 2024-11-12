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Burç Baysal kimdir, zengin mi, serveti ne kadar?

Burç Baysal kimdir, zengin mi, serveti ne kadar?
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Amedspor'un bugün gerçekleşen olağanüstü kongresinde Burç Baysal kulüp başkanlığına seçilmiştir. Peki, Burç Baysal kimdir, zengin mi, serveti ne kadar?

Diyarbakırspor'un başkanlık koltuğu için adı son dönemde sıkça duyulan Burç Baysal, hem iş dünyasında hem de sivil toplum alanında önemli bir isme sahiptir. Peki, Burç Baysal kimdir, zengin mi, serveti ne kadar?

BURÇ BAYSAL KİMDİR?

Burç Baysal, Diyarbakır doğumlu bir iş insanıdır. Eğitimini tamamladıktan sonra iş dünyasında hızla yükselmeyi başaran Baysal, özellikle Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD) başkanlığıyla tanınmıştır. DİSİAD'daki liderliği ve organizasyonel becerileri ile bölgedeki sanayicilerin ve iş insanlarının daha etkin bir şekilde bir araya gelmesini sağlamıştır.

Burç Baysal'ın serveti hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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