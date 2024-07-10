BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 10 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?

10 Temmuz Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altını 2.516,06 TL'den işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4.064,90 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16.856,91 TL'den satılıyor.

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