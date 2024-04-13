Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs gibi ulaşım araçlarına dair araştırmalar devam ederken, Bayramda marmaray ücretsiz mi? Sorusu, gündeme geliyor. Peki, Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrolar, tramvaylar paralı mı?

BUGÜN ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Buna göre bayramda Barmaray ücretsizdir. Ramazan Bayramı'nda Marmaray ücretsiz bir şekilde kullanılabilmektedir.

Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti. Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.