Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var?
Survivor bugün yayınlanacak mı sorusunu merak etmekte olan izleyiciler Bugün Survivor var mı? Sorusunu internet üzerinde araştırmakta. Peki, Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var?
Bugün Survivor var mı? Gündeme geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var?
BUGÜN SURVİVOR VAR MI?
Survivor All Star 2024, izleyicilerle 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de buluştu. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu program, artık haftanın beş günü boyunca, pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de Tv8 ekranlarında yerini alıyor. Survivor All Star 2024 Bugün yayınlanacak. Buna göre Survivor All Star 2024 yeni bölümü 21 Ocak Pazar günü izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşacak.
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Aşka Düşman
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:15 %100 Futbol
02:15 Son Karar
03:00 Gençlik Rüzgarı
03:45 Gazete Magazin