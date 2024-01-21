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Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var?

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Survivor bugün yayınlanacak mı sorusunu merak etmekte olan izleyiciler Bugün Survivor var mı? Sorusunu internet üzerinde araştırmakta. Peki, Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var?

Bugün Survivor var mı? Gündeme geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var?

BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Survivor All Star 2024, izleyicilerle 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de buluştu. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu program, artık haftanın beş günü boyunca, pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de Tv8 ekranlarında yerini alıyor. Survivor All Star 2024 Bugün yayınlanacak. Buna göre Survivor All Star 2024 yeni bölümü 21 Ocak Pazar günü izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Aşka Düşman

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:15 %100 Futbol

02:15 Son Karar

03:00 Gençlik Rüzgarı

03:45 Gazete Magazin

Emir Ceran
Emir Ceran
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